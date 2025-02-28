Есть несколько категорий украинцев из числа внутренне перемещенных лиц, которые не имеют права на получение денежной помощи для ВПЛ.

С 1 марта 2025 года выплаты денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут автоматически продлены еще на шесть месяцев, сообщает Политека.

Сумма денежной помощи для ВПЛ в 2025 году не изменилась и составляет 3000 гривен для лиц с инвалидностью и детей, 2000 гривен – для остальных.

Но некоторые ВПЛ не имеют права на денежную помощь от государства, это в частности:

лица, выехавшие за границу на срок свыше 30 дней, за исключением выездов на лечение или в командировку;

лица, у которых среднемесячный доход превышает 9444 грн на одного члена семьи;

лица, вернувшиеся на место своего проживания в регионы, где нет активных боевых действий;

лица, обладающие значительными активами или совершавшие дорогостоящие покупки.

При этом для исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи не будет учтен доход от продажи единственного транспортного средства, а также единственного жилого помещения, расположенного на территориях, где велись либо ведутся бои, либо находящихся под оккупацией, пишет Политека.

Никаких дополнительных проверок не придется проходить ВПЛ из числа лиц с инвалидностью I и II группы, детям с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, детям-сиротам, приемным родителях и родителям-воспитателям, пенсионерам, у которых размер пенсионных выплат меньше 9444 гривен.

Но другие ВПЛ, у которых среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 9444 грн, также могут претендовать на получение денежной помощи.

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