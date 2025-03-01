В Україні у 2025 році, як і в попередні роки, передбачено різні соціальні виплати на дітей, які надаються залежно від різних умов та обставин.

Для жінок, які перебувають у декретній відпустці, передбачена допомога як для працевлаштованих, так і безробітних.

Жінки, які офіційно працюють, можуть розраховувати на мінімальну суму декретних у 7100 грн на місяць, тоді як максимальна сума може досягати 106 500 грн на місяць, що розраховується на основі річної зарплати до моменту виходу в декрет, пише Politeka.net.

Для жінок, які не працюють, сума допомоги становитиме 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 757 грн. на місяць.

Після народження дитини або її усиновлення передбачено загальну суму допомоги у розмірі 41 280 грн, яка виплачується частинами. Мати отримує 10 320 грн відразу після народження або усиновлення дитини, а сума, що залишилася, у розмірі 860 грн виплачується щомісяця протягом трьох років, ділиться Politeka.net.

Соціальні виплати на дітей, які перебувають під опікою, а також виплати для матерів-одинаків, також залишаються актуальними у 2025 році. Для дітей до 6 років передбачені виплати у розмірі 2 563 грн., для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн., а для дітей віком від 18 років, якщо вони навчаються у вузах на денній формі навчання, — 3 028 грн.

Якщо дитина перебуває під опікою, то виплати будуть значно вищими. Наприклад, для дітей віком до 6 років ця сума становитиме 6 407,5 грн., а для дітей з інвалідністю до 6 років — 8 970,5 грн.

Для матерів, які доглядають хворих дітей, передбачені окремі виплати. У 2025 році вони становлять 5 126 грн на дитину до 6 років та 6 392 грн на дитину від 6 до 18 років.

Аліментні виплати на дітей в Україні також передбачено на 2025 рік. У разі якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, гарантований розмір аліментів становить 1 281,50 грн на дитину до 6 років та 1 598 грн на дитину від 6 до 18 років.

Максимальні аліменти можуть досягати 25 630 грн для дітей віком до 6 років та 31 960 грн для дітей віком від 6 до 18 років, що не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на одну дитину.

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