В Украине в 2025 году, как и в предыдущие годы, предусмотрены различные социальные выплаты на детей, которые оказываются в зависимости от различных условий и обстоятельств.

Для женщин, находящихся в декретном отпуске, предусмотрена помощь как для трудоустроенных, так и для безработных.

Женщины, официально работающие, могут рассчитывать на минимальную сумму декретных в 7100 грн в месяц, в то время как максимальная сумма может достигать 106 500 грн в месяц, что рассчитывается на основе годовой зарплаты до момента выхода в декрет, пишет Politeka.net.

Для женщин, которые не работают, сумма помощи составит 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 757 грн в месяц.

После рождения ребенка или его усыновления предусмотрена общая сумма пособия в размере 41 280 грн, которое выплачивается частями. Мать получает 10 320 грн сразу после рождения или усыновления ребенка, а оставшаяся сумма в размере 860 грн выплачивается каждый месяц в течение трех лет, делится Politeka.net.

Социальные выплаты на детей, находящихся под опекой, а также выплаты для матерей-одиночек, также остаются актуальными в 2025 году. Для детей до 6 лет предусмотрены выплаты в размере 2 563 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн, а для детей старше 18 лет, если они учатся в вузах на дневной форме обучения, — 3 028 грн.

Если ребенок находится под опекой, то выплаты будут значительно выше. Например, для детей до 6 лет эта сумма составит 6 407,5 грн, а для детей с инвалидностью до 6 лет — 8 970,5 грн.

Для матерей, ухаживающих за больными детьми, предусмотрены отдельные выплаты. В 2025 году они составляют 5 126 грн на ребенка до 6 лет и 6 392 грн на ребенка от 6 до 18 лет.

Алиментные выплаты на детей в Украине также предусмотрены на 2025 год. В случае, если родители уклоняются от уплаты алиментов, гарантированный размер алиментов составляет 1 281,50 грн на ребенка до 6 лет и 1 598 грн на ребенка от 6 до 18 лет.

Максимальные алименты могут достигать 25 630 грн для детей до 6 лет и 31 960 грн для детей от 6 до 18 лет, что не может превышать 10 прожиточных минимумов на одного ребенка.

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