Питання, зокрема, залежить від економічної ситуації, рівня споживання газу, а також обсягів видобутку блакитного палива в країні.

З 1 березня 2025 року тарифи на газ в Україні залишаються без змін, повідомляє Politeka.net.

Це стосується всіх постачальників блакитного палива, включаючи найбільшого гравця на ринку – компанію «Нафтогаз», пише OBOZ.UA.

Для 98% споживачів тариф на газ становить 7,96 грн за кубометр, що є стабільною ціною для домашніх господарств в Україні.

Згідно з повідомленням, навіть після припинення мораторію на тарифи, немає гарантій, що тарифи не будуть збільшені. Адже це питання, зокрема, залежить від економічної ситуації, рівня споживання газу, а також обсягів видобутку блакитного палива в країні.

У компанії «Нафтогаз» заявили, що на даний момент ситуація із запасами газу в Україні контролюється, і цих запасів вистачать для безперебійного проходження опалювального сезону, повідомляє Політека.

«Наш пріоритет – забезпечення комфорту і тепла в оселях українців», – підкреслили представники компанії.

Міністерство енергетики також зазначає, що вже не перший рік українців лякають нестачею газу, але насправді таких проблем не виникне. Щодо зміни тарифу на газ у 2025 році, урядові джерела відкривають, що чинний закон забороняє підвищення ціни на блакитне паливо до завершення воєнного стану, що може тривати ще кілька місяців.

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