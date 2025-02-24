Вопрос в частности зависит от экономической ситуации, уровня потребления газа, а также объемов добычи голубого топлива в стране.

С 1 марта 2025 года тарифы на газ в Украине остаются без изменений, сообщает Politeka.net .

Это касается всех поставщиков голубого топлива, включая крупнейшего игрока на рынке – компанию "Нафтогаз", пишет OBOZ.UA.

Для 98% потребителей тариф на газ составляет 7,96 грн. за кубометр, что является стабильной ценой для домашних хозяйств в Украине.

Согласно сообщению, даже после прекращения моратория на тарифы нет гарантий, что тарифы не будут увеличены. Ведь этот вопрос зависит от экономической ситуации, уровня потребления газа, а также объемов добычи голубого топлива в стране.

В компании «Нафтогаз» заявили, что сейчас ситуация с запасами газа в Украине контролируется, и этих запасов хватят для бесперебойного прохождения отопительного сезона, сообщает Политека.

«Наш приоритет – обеспечение комфорта и тепла в домах украинцев» , – подчеркнули представители компании.

Министерство энергетики также отмечает, что уже не первый год украинцев пугают нехваткой газа, но на самом деле таких проблем не возникнет. Что касается изменения тарифа на газ в 2025 году, правительственные источники открывают, что действующий закон запрещает повышение цены на голубое топливо до завершения военного положения, которое может занять еще несколько месяцев.

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