Пам’ятайте, що додаткових перерахунків пенсії не відбувається, навіть якщо статус ліквідатора було вказано в матеріалах пенсійної справи.

Ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи, яким не було встановлено групу інвалідності, мають право на дострокову пенсію за віком, повідомляє Politeka.net.

Відповідно до законодавства України, передає видання на "На пенсії" така пенсія обчислюється на загальних підставах відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Виплати чорнобильцям: надбавка до пенсії

Також громадяни, які мають категорію постраждалих від Чорнобильської катастрофи, можуть претендувати на спеціальну надбавку до пенсії. Ця надбавка надається незалежно від виду пенсії та носить назву "щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю". Вона передбачена статтями 50-51 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Варто зазначити, що сума такої допомоги є незначною за масштабами. Наприклад, для осіб, які належать до другої категорії постраждалих, виплата становить лише 170,82 гривні. Ця сума залишається незмінною вже багато років і не враховує інфляційних процесів, повідомляє Політека.

Виплати чорнобильцям: що варто знати через 5 років

Для осіб, які мають статус ліквідатора, ця надбавка входить до загального розміру пенсії, що робить її частиною основної виплати. Однак важливо пам’ятати, що додаткових перерахунків пенсії не відбувається, навіть якщо статус ліквідатора було вказано в матеріалах пенсійної справи.

Зважаючи на це, через 5 років виплати чорнобильцям можуть бути переглянуті. Тому важливо слідкувати за змінами в законодавстві, щоб вчасно отримувати всю належну допомогу.

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