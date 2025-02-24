Помните, что дополнительных перерасчетов пенсии не происходит, даже если статус ликвидатора указан в материалах пенсионного дела.

Ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, которым не была установлена ​​группа инвалидности, имеют право на досрочную пенсию по возрасту, сообщает Politeka.net .

Согласно законодательству Украины, передает издание на "На пенсии", такая пенсия исчисляется на общих основаниях в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Выплаты чернобыльцам: надбавка к пенсии

Также граждане, имеющие категорию пострадавших от Чернобыльской катастрофы, могут претендовать на специальную прибавку к пенсии. Эта надбавка предоставляется независимо от вида пенсии и носит название "ежемесячная дополнительная пенсия за ущерб, причиненный здоровью". Она предусмотрена статьями 50-51 Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Стоит отметить, что сумма такой помощи незначительна по масштабам. Например, для лиц, относящихся ко второй категории пострадавших, выплата составляет всего 170,82 гривны. Эта сумма остается неизменной уже много лет и не учитывает инфляционные процессы, сообщает Политека.

Выплаты чернобыльцам: что знать через 5 лет

Для лиц, имеющих статус ликвидатора, эта надбавка входит в общий размер пенсии, что делает ее частью основной выплаты. Однако важно помнить, что дополнительных перерасчетов пенсии не происходит, даже если статус ликвидатора указан в материалах пенсионного дела.

Ввиду этого, через 5 лет выплаты чернобыльцам могут быть пересмотрены. Поэтому важно следить за изменениями в законодательстве, чтобы своевременно получать всю надлежащую помощь.

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