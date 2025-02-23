Розраховувати на нормальну пенсію від держави можуть далеко не всі українці, тому варто задуматися над варіантами альтернативної пенсії.

Альтернативна пенсія для громадян України може забезпечуватися за рахунок внесків у недержавні пенсійні фонди, повідомляє Політека.

Існує три типи недержавних пенсійних фондів: професійні, корпоративні та відкриті. Якщо перші два розраховані на людей певної професії чи працівників одного підприємства, то останній тип підходить для всіх громадян України.

Суть роботи відкритих недержавних пенсійних фондів полягає в тому, що людина сплачує певні внески, фонд ці гроші інвестує та отримує дохід, а коли настає обумовлений термін, людині поступово виплачують альтернативну пенсію з накопиченої суми, пише Політека.

Для цього громадяни України можуть обрати зручну для себе пенсійну схему фонду, де буде визначено, суми та тривалість сплати внесків, а також майбутні терміни виплати пенсії. При цьому розмір внесків за домовленістю можна збільшувати чи зменшувати, також можна тимчасово призупиняти сплату цих внесків.

Також передбачено два випадки, за яких сплачені кошти людина може отримати достроково, не чекаючи на пенсію – це критичні проблеми зі здоровʼям або виїзд на постійне проживання за кордон.

Окрім самого вкладника сплачувати внески на його користь також може роботодавець, профспілка або родичі. Накопичення коштів у недержавних пенсійних фондах відбувається лише у гривнях.

Зазвичай для підписання контракту з недержавним пенсійним фондом для отримання альтернативної пенсії потрібен лише паспорт громадянина України та ідентифікаційний код.

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