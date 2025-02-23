Рассчитывать на нормальную пенсию от государства могут далеко не все украинцы, поэтому стоит задуматься о вариантах альтернативной пенсии.

Альтернативная пенсия для граждан Украины может обеспечиваться за счет взносов в негосударственные пенсионные фонды, сообщает Политека.

Есть три типа негосударственных пенсионных фондов: профессиональные, корпоративные и открытые. Если первые два рассчитаны на людей определенной профессии или работников одного предприятия, то последний тип подходит для всех граждан Украины.

Суть работы открытых негосударственных пенсионных фондов состоит в том, что человек платит определенные взносы, фонд эти деньги инвестирует и получает доход, а когда наступает оговоренный срок, человеку постепенно выплачивают альтернативную пенсию из накопленной суммы, пишет Политека.

Для этого граждане Украины могут выбрать удобную для себя пенсионную схему фонда, где будут определены, суммы и продолжительность уплаты взносов, а также предстоящие сроки выплаты пенсии. При этом размер взносов по договоренности можно увеличивать или уменьшать, также можно временно приостанавливать уплату этих взносов.

Также предусмотрены два случая, при которых уплаченные средства человек может получить досрочно, не дожидаясь пенсии – это критические проблемы со здоровьем или выезд на постоянное проживание за границу.

Кроме вкладчика платить взносы в его пользу также может работодатель, профсоюз или родственники. Накопление средств в негосударственных пенсионных фондах происходит только в гривнах.

Обычно для подписания контракта с негосударственным пенсионным фондом для получения альтернативной пенсии требуется только паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

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