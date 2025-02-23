Громадянин України, який має право на різні види пенсій (за віком, по інвалідності або по втраті годувальника), може обрати найвигідніший для себе вид пенсії.

У цьому матеріалі ми порівняємо пенсію по інвалідності та пенсію за віком, щоб визначити, в якому випадку виплати будуть вищими, повідомляє Політека.

Пенсію по інвалідності в Україні можуть отримати люди, які частково або повністю втратили працездатність, за умови, що вони мають страховий стаж від 1 до 15 років, залежно від віку та групи інвалідності.

Розмір пенсії по інвалідності становить для людей із інвалідністю І групи 100% від пенсії за віком, ІІ групи – 90%, а ІІІ групи – 50% пенсії за віком, пише Політека.

При цьому, якщо особа отримує пенсію по інвалідності, до її страхового стажу додається додатковий стаж за період від моменту призначення їй інвалідності до досягнення нею пенсійного віку. Якщо людина захоче перейти на пенсію за віком, то цей додатковий стаж враховуватися не буде.

Тому, якщо людина отримала інвалідність у молодому віці, її додатковий стаж досить великий, і переходити на пенсію за віком недоцільно.

Перехід із пенсії по інвалідності на пенсію за віком у більшості випадків невигідний для людей, які мають І або ІІ групу інвалідності.

У випадку з пенсіонером, який має ІІІ групу інвалідності, особливо якщо він після оформлення інвалідності продовжував працювати та збільшувати свій страховий стаж, цілком імовірно, що пенсія за віком буде вигіднішою.

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