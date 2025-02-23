Гражданин Украины, имеющий право на разные виды пенсий (по возрасту, по инвалидности или по потере кормильца), может выбрать самый выгодный для себя вид пенсии.

В этом материале мы сравним пенсию по инвалидности и пенсию по возрасту, чтобы определить, в каком случае выплаты будут выше, сообщает Политика.

Пенсию по инвалидности в Украине могут получить люди, частично или полностью утратившие трудоспособность, при условии, что у них есть страховой стаж от 1 до 15 лет, в зависимости от их возраста и группы инвалидности.

Размер пенсии по инвалидности составляет для людей с инвалидностью I группы 100% от пенсии по возрасту, ІІ группы – 90%, а ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту, пишет Политека.

При этом, если лицо получает пенсию по инвалидности, к его страховому стажу добавляется дополнительный стаж за период с момента назначения ему инвалидности до достижения им пенсионного возраста. Если человек захочет перейти на пенсию по возрасту, этот дополнительный стаж учитываться не будет.

Поэтому, если человек получил инвалидность в молодом возрасте, его дополнительный стаж достаточно велик, и переходить на пенсию по возрасту нецелесообразно.

Переход с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту в большинстве случаев невыгоден для людей, имеющих I или II группу инвалидности.

В случае с пенсионером, имеющим ІІІ группу инвалидности, особенно если он после оформления инвалидности продолжал работать и увеличивать свой страховой стаж, вполне вероятно, что пенсия по возрасту будет более выгодной.

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