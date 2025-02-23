Пенсіонери в Україні, які святкують ювілейні дати, можуть отримати значну фінансову допомогу до свого дня народження, повідомляє Politeka.net.

Особи, які відзначають певні значущі вікові рубежі, мають шанс отримати доплату, яка досягає 10 тисяч гривень, інформує Мукачівська міська рада.

Хто з пенсіонерів зможе отримати доплату?

Деякі пенсіонери, які святкують ювілей, мають можливість отримати доплату в межах спеціальної програми соціально-медичного захисту. Ця програма діє в кількох містах України, зокрема в Мукачеві, і передбачає виплати для старших громадян. Згідно з ініціативою, пенсіонери можуть отримати доплату, залежно від віку та ювілейної дати, яку вони святкують, повідомляє Політека.

Програма діє в рамках соціального захисту, плануючи виплати на період 2024-2026 років. Виплати охоплюють різні вікові категорії пенсіонерів, які досягли визначених рубежів:

Пенсіонери, які святкують 85 років, отримують одноразову виплату розміром 3 000 гривень.

Пенсіонери, які відзначають 90 років, можуть отримати доплату у розмірі 5 000 гривень.

Ті, хто святкує 95 років, отримують 7 000 гривень одноразової допомоги.

Пенсіонери, які досягли 100 років і більше, додатково отримають максимальну доплату – 10 000 гривень.

Як отримати доплату до дня народження?

Пенсіонери, які очікують виконання програми, не можуть отримати одноразову допомогу раніше, адже вона виплачується пізніше трьох місяців після досягнення потрібного віку.

Програма також передбачає додаткову підтримку особам, які займаються похованням громадян, які досягли пенсійного віку і не мали роботи або не були взяті на облік як безробітні. В таких випадках передбачена одноразова фінансова допомога в розмірі 5 000 гривень.

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