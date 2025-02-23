Пенсионеры в Украине, празднующие юбилейные даты, могут получить значительную финансовую помощь к своему дню рождения, сообщает Politeka.net .

У лиц, отмечающих определенные значимые возрастные рубежи, есть шанс получить доплату, которая достигает 10 тысяч гривен, информирует Мукачевский городской совет .

Кто из пенсионеров сможет получить доплату?

Некоторые пенсионеры, празднующие юбилей, имеют возможность получить доплату в рамках специальной программы социально-медицинской защиты. Эта программа действует в нескольких городах Украины, в частности, в Мукачево, и предусматривает выплаты для старших граждан. Согласно инициативе, пенсионеры могут получить доплату, в зависимости от возраста и юбилейной даты, которую они празднуют, сообщает Политека.

Программа действует в рамках социальной защиты, планируя выплаты на период 2024-2026 годов. Выплаты охватывают разные возрастные категории пенсионеров, достигших определенных рубежей:

Пенсионеры, празднующие 85 лет, получают одноразовую выплату в размере 3 000 гривен.

Пенсионеры, отмечающие 90 лет, могут получить доплату в размере 5000 гривен.

Те, кто отмечает 95 лет, получают 7 000 гривен единовременной помощи.

Пенсионеры, достигшие 100 лет и старше, дополнительно получат максимальную доплату – 10 000 гривен.

Как получить доплату ко дню рождения?

Пенсионеры, ожидающие выполнения программы, не могут получить единовременное пособие раньше, ведь оно выплачивается позже трех месяцев после достижения нужного возраста.

Программа также предусматривает дополнительную поддержку лицам, занимающимся погребением граждан, достигшим пенсионного возраста и не имеющих работы или не взятых на учет как безработных. В таких случаях предусмотрена единовременная финансовая помощь в размере 5 000 гривен.

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