Дитина була змушена вийти з автобуса, що призвело до серйозного обурення серед громадськості.

Водій маршрутки на Львівщині відмовився везти дитину, незважаючи на те, що у нього була картка "ЛеоКарт" та посвідчення особи з інвалідністю, повідомляє Politeka.net.

Інцидент стався у морозну погоду, інформують у Департаменті дорожного господарства Львівської ОДА.

Згідно з повідомленням департаменту, дитина, яка хотіла їхати по маршруту, показала водієві свою картку "ЛеоКарт" і посвідчення особи з інвалідністю. Проте водій, не з'ясувавши, чи дитина хоче їхати за пільговим проїздом або сплатити повну вартість, припинив везти школяра, не надавши пояснення. Дитина була змушена вийти з автобуса, що призвело до серйозного обурення серед громадськості, повідомляє Політека.

Після проведеної наради, в якій взяли участь керівники автотранспортного підприємства, що обслуговує цей маршрут, було вирішено оголосити водієві догану та позбавити його премії за лютий. Керівник департаменту Орест Шуліковський наголосив, що водіям необхідно уважно ставитися до пасажирів, особливо в холодну пору року.

«Неприпустимо, коли водій без пояснень висаджує пасажира в мороз», — додав він.

У департаменті також зазначили, що школяр, маючи посвідчення особи з інвалідністю, міг отримати знижку на проїзд розміром 50% у приміському транспорті.

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