Ребёнок был вынужден выйти из автобуса, что привело к серьезному возмущению среди общественности.

Водитель маршрутки во Львовской области отказался везти ребенка, несмотря на то, что у него была карточка "ЛеоКарт" и удостоверение личности с инвалидностью, сообщает Politeka.net .

Инцидент произошел в морозную погоду, передают в Департаменте дорожного хозяйства Львовской ОГА.

Согласно сообщению департамента, ребенок, который хотел ехать по маршруту, показал водителю свою карточку "ЛеоКарт" и удостоверение личности с инвалидностью. Однако водитель, не выяснив, хочет ли ребенок ехать за льготным проездом или оплатить полную стоимость, прекратил везти школьника, не предоставив объяснения. Ребёнок был вынужден выйти из автобуса, что привело к серьезному возмущению среди общественности, сообщает Политека.

После проведенного совещания, в котором приняли участие руководители обслуживающего этот маршрут автотранспортного предприятия, было решено объявить водителю выговор и лишить его премии за февраль. Руководитель департамента Орест Шуликовский подчеркнул, что водителям необходимо внимательно относиться к пассажирам, особенно в холодное время года.

"Недопустимо, когда водитель без объяснений высаживает пассажира в мороз" , - добавил он.

В департаменте также отметили, что школьник, имея удостоверение личности с инвалидностью, мог получить скидку на проезд в размере 50% в пригородном транспорте.

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