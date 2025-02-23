Ціни на макарони в українських магазинах можуть значно варіюватися — вартість пачки може сягати 40 гривень, проте завжди є можливість заощадити, якщо знати, де купити макарони за найвигіднішою ціною, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, які ціни на макарони нині в українських торгових мережах і де можна заощадити.

Найнижчі ціни на макарони в Україні

Ціни на макарони в магазинах в Україні різняться у залежності від бренду та торгової мережі. Найдешевші макарони можна купити в мережі "Maudau", де ціна на 400 грамів макаронів "Паста Ленка Пера" становить лише 22 гривні. Це справжня знахідка для тих, хто хоче купити макарони за доступною ціною. Крім того, «La Pasta pero» можна придбати за акційною ціною — усього за 28 гривень.

Якщо вам потрібно більше макаронів, можна звернути увагу на 1-кілограмові упаковки. Найкраща ціна за 1 кг макаронів — у мережі «Метро», де вона коштує 27,90 грн. Це ще одна вигідна можливість для тих, хто планує купити макарони великими упаковками, повідомляє Політека.

Чому варто звернути увагу на акції та знижки?

Щоб купити макарони за ще вигіднішою ціною, варто звертати увагу на акційні пропозиції. Наприклад, у мережі «Сільпо» 1 кг макаронів «Повна Чаша» коштує 30,79 гривні, а в «Novus» — 31,29 гривні за упаковку від «Марка Промо». У "Фора" ціна на аналогічний товар на 1,61 гривні вища — 32,90 гривні, але також можна знайти акційні пропозиції.

Де ще можна купити макарони за хорошою ціною?

Попри можливі знижки, ціни на макарони в магазинах можуть досягати 38,90 гривень, як у мережі "Ашан". Тому важливо стежити за актуальними цінниками і порівнювати вартість, щоб знайти вигідну пропозицію.

Тому, якщо ви шукаєте, де купити макарони за найнижчою ціною, найкращими варіантами є мережі «Maudau» та «Metro». Не забувайте перевіряти акції та спеціальні пропозиції, щоб більше зекономити на покупках.

Джерело: Телеграф

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.