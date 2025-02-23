Цены на макароны в украинских магазинах могут значительно варьироваться — стоимость пачки может достигать 40 гривен, однако всегда есть возможность сэкономить, если знать, где купить макароны по самой выгодной цене , сообщает Politeka.net .

Рассказываем, какие цены на макароны сейчас в украинских торговых сетях и где можно сэкономить.

Самые низкие цены на макароны в Украине

Цены на макароны в магазинах Украины отличаются в зависимости от бренда и торговой сети. Самые дешевые макароны можно купить в сети "Maudau", где цена на 400 граммов макарон "Паста Ленка Пера" составляет всего 22 гривны. Это настоящая находка для тех, кто хочет купить макароны по доступной цене. Кроме того, La Pasta pero можно приобрести по акционной цене — всего за 28 гривен.

Если вам нужно больше макарон, можно обратить внимание на 1-килограммовые упаковки. Лучшая цена за 1 кг макарон — в сети «Метро», где она стоит 27,90 грн. Это еще одна выгодная возможность для тех, кто планирует купить макароны большими упаковками, сообщает Политека.

Почему следует обратить внимание на акции и скидки?

Чтобы купить макароны по еще более выгодной цене, следует обращать внимание на акционные предложения. К примеру, в сети «Сільпо» 1 кг макарон «Полная Чаша» стоит 30,79 гривны, а у «Novus» — 31,29 гривны за упаковку от «Марка Промо». У "Фора" цена на аналогичный товар на 1,61 гривны выше - 32,90 гривны, но также можно найти акционные предложения.

Где еще можно купить макароны по хорошей цене?

Несмотря на возможные скидки, цены на макароны в магазинах могут достигать 38,90 гривен, как в сети "Ашан". Поэтому важно следить за актуальными ценниками и сравнивать стоимость, чтобы найти выгодное предложение.

Поэтому, если вы ищете, где купить макароны по самой низкой цене, лучшими вариантами являются сети Maudau и Metro. Не забывайте проверять акции и специальные предложения, чтобы больше сэкономить на покупках.

Источник: Телеграф

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