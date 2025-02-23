Клієнтка вважає, що Ощадбанк повинен більше уваги приділяти безпеці своїх клієнтів.

Клієнти Ощадбанку звертаю увагу на необхідність посилення захисту від шахрайських схем, повідомляє Politeka.net.

Про це пише портал "Мінфін".

Клієнти Ощадбанку зазначають, що інші банки вже запровадили додаткові методи захисту від шахраїв, але ця фінустанова поки не реагує на заклики до оновлення системи безпеки.

Одним із таких випадків стало звернення жінки, яка намагалася повідомити Ощадбанк про шахрайство, скоєне іншим клієнтом. За її словами, на гарячій лінії відмовилися зареєструвати її заяву і порадили звернутися до правоохоронців. Водночас інші банки мають засоби для фіксації таких конфліктів і боротьби з шахраями.

«У ПриватБанку, наприклад, ці дані фіксуються і банк намагається захистити своїх клієнтів», – зазначила жінка.

Вона вважає, що Ощадбанк повинен більше уваги приділяти безпеці своїх клієнтів, повідомляє Політека.

Як захиститися від шахраїв: поради Ощадбанку

Ощадбанк не прокоментував заклики щодо посилення безпеки, але нещодавно опублікував поради, як не стати жертвою шахраїв. У них банк наголошує на важливості захисту персональних даних, уникання фішингових сайтів та розголошення одноразових паролів.

У разі шахрайства Ощадбанк радить клієнтам заблокувати карту через мобільний додаток «Ощад24» або звернутись до банку. Після цього необхідно подати заяву до правоохоронних органів. Водночас клієнти закликають Ощадбанк вжити додаткових заходів для покращення захисту від шахраїв.

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