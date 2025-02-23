Клиент считает, что Ощадбанк должен больше внимания уделять безопасности своих клиентов.

Клиенты Ощадбанка обращаю внимание на необходимость усиления защиты от мошеннических схем, сообщает Politeka.net .

Об этом пишет портал Минфин.

Клиенты Ощадбанка отмечают, что другие банки уже ввели дополнительные методы защиты от мошенников, но это финучреждение пока не реагирует на призывы к обновлению системы безопасности.

Одним из таких случаев стало обращение женщины, пытавшейся сообщить Ощадбанку о мошенничестве, совершенном другим клиентом. По ее словам, на горячей линии отказались зарегистрировать ее заявление и посоветовали обратиться в милицию. В то же время у других банков есть средства для фиксации таких конфликтов и борьбы с мошенниками.

"В ПриватБанке, например, эти данные фиксируются и банк пытается защитить своих клиентов", - отметила женщина.

Она считает, что Ощадбанк должен больше внимания уделять безопасности своих клиентов, сообщает Политека.

Как защититься от мошенников: советы Ощадбанка

Ощадбанк не прокомментировал призывы по ужесточению безопасности, но недавно опубликовал советы, как не стать жертвой мошенников. В них банк отмечает важность защиты персональных данных, избегание фишинговых сайтов и разглашение одноразовых паролей.

В случае мошенничества Ощадбанк советует клиентам заблокировать карту через мобильное приложение «Ощад24» или обратиться в банк. После этого необходимо подать заявление в правоохранительные органы. В то же время клиенты призывают Ощадбанк принять дополнительные меры для улучшения защиты от мошенников.

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