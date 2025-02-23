Іноземні громадяни, які проходять контрактну службу в Збройних силах України, мають право на одноразову допомогу при звільненні з української армії, повідомляє Politeka.net.
Важливо зазначити, що ця допомога нараховується навіть тоді, коли контрактник-іноземець вирішує звільнитися із ЗСУ за власним бажанням, інформує Міністерство оборони України.
Право на допомогу при звільненні з ЗСУ для іноземців
Військовослужбовці, які звільняються від лав Збройних сил України, отримують одноразову матеріальну допомогу. Ця допомога при звільненні становить 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Це правило поширюється не тільки на українських військовослужбовців, а й на іноземців, які проходять службу за контрактом.
Іноземці, які служать в ЗСУ, мають ті самі права на матеріальну допомогу при звільненні, що і українці. Однак є одна важлива відмінність: іноземці можуть отримати допомогу при звільненні за власними бажаннями навіть під час дії воєнного стану, що не оплачується для українських військовослужбовців, які в такому випадку не отримують цієї виплати, повідомляє Політека.
Отже, іноземні громадяни, які служать у Збройних силах України, можуть розраховувати на матеріальну допомогу при звільненні з армії, навіть якщо це відбувається за їхніми бажаннями, що є виручкою правом для всіх, хто прийшов на службу до ЗСУ.
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