Иностранные граждане, проходящие контрактную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на единовременную помощь при увольнении из украинской армии , сообщает Politeka.net .

Важно отметить, что эта помощь начисляется даже тогда, когда контрактник-иностранец решает уволиться с ВСУ по собственному желанию, сообщает Министерство обороны Украины.

Право на помощь при увольнении из ВСУ для иностранцев

Военнослужащие, освобождаемые от рядов Вооруженных сил Украины, получают одноразовую материальную помощь. Эта помощь при увольнении составляет 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы. Это правило распространяется не только на украинских военнослужащих, но и на иностранцев, проходящих службу по контракту.

Иностранцы, которые служат в ВСУ, имеют те же права на материальную помощь при увольнении, что и украинцы. Однако есть одно важное отличие: иностранцы могут получить помощь при увольнении по собственным желаниям даже во время действия военного положения, которое не оплачивается для украинских военнослужащих, которые в таком случае не получают эту выплату, сообщает Политека.

Следовательно, иностранные граждане, служащие в Вооруженных силах Украины, могут рассчитывать на материальную помощь при увольнении из армии, даже если это происходит по их желаниям, что является выручкой правом для всех, кто пришел на службу в ВСУ.

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