Згідно з місячним календарем з 24 лютого по 2 березня є дні, коли потрібно утриматися від починань та прийняття рішень.

Наприкінці місяця настане новий Місяць, це момент, коли енергетика стає найбільш потужною, але водночас цей день не підходить для великих змін, дізнайтеся про місячний календар тиждень з 24 лютого по 2 березня, передає Politeka.net.

За даними НАСА, повне місячне затемнення, під час якого Місяць набуде помаранчевого або червоного кольору після занурення у внутрішню частину тіні Землі відбудеться в п'ятницю, 14 березня 2025 року.

Як передає Політека, повний Червоподібний Місяць з'явиться у п'ятницю, 14 березня 2025 року. Місячний календар на тиждень з 24 лютого до 2 березня:

Перша чверть: 6 березня

Повний місяць : 14 березня

Остання чверть: 22 березня

Молодий місяць : 29 березня

Чому її називають Червоподібним Місяцем: Колись вважалося, що назва Червоподібний Місяць походить від дощових черв'яків, які звивалися в грунті, що прогрівається в березні.

Це сповіщало про перші ознаки весни, коли птахи поверталися, щоб поласувати ними.

Місячний календар на тиждень з 24 лютого до 2 березня:

28 лютого - новий Місяць.

Сонячних та місячних затемнень не буде.

не дуже сприятливі дати: 25, 26, 27, 28;

Місячний календар на тиждень з 24 лютого до 2 березня:

1-13 березня - Місяць, що росте - це сприятливий період для нових починань.

14 березня - Повний місяць - пік енергії, емоційна напруга.

15-28 березня - спадна Місяць - час для завершення справ.

29 березня - Молодий місяць - початок нового циклу.

30-31 березня - Місяць, що росте - період активного розвитку.

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