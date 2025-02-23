Наприкінці місяця настане новий Місяць, це момент, коли енергетика стає найбільш потужною, але водночас цей день не підходить для великих змін, дізнайтеся про місячний календар тиждень з 24 лютого по 2 березня, передає Politeka.net.
За даними НАСА, повне місячне затемнення, під час якого Місяць набуде помаранчевого або червоного кольору після занурення у внутрішню частину тіні Землі відбудеться в п'ятницю, 14 березня 2025 року.
Як передає Політека, повний Червоподібний Місяць з'явиться у п'ятницю, 14 березня 2025 року. Місячний календар на тиждень з 24 лютого до 2 березня:
Перша чверть: 6 березня
Повний місяць : 14 березня
Остання чверть: 22 березня
Молодий місяць : 29 березня
Чому її називають Червоподібним Місяцем: Колись вважалося, що назва Червоподібний Місяць походить від дощових черв'яків, які звивалися в грунті, що прогрівається в березні.
Це сповіщало про перші ознаки весни, коли птахи поверталися, щоб поласувати ними.
Місячний календар на тиждень з 24 лютого до 2 березня:
28 лютого - новий Місяць.
Сонячних та місячних затемнень не буде.
не дуже сприятливі дати: 25, 26, 27, 28;
Місячний календар на тиждень з 24 лютого до 2 березня:
1-13 березня - Місяць, що росте - це сприятливий період для нових починань.
14 березня - Повний місяць - пік енергії, емоційна напруга.
15-28 березня - спадна Місяць - час для завершення справ.
29 березня - Молодий місяць - початок нового циклу.
30-31 березня - Місяць, що росте - період активного розвитку.
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