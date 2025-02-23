Согласно лунному календарю с 24 февраля по 2 марта есть дни, когда нужно воздержаться от начинаний и принятия решений.

В конце месяца наступит новая Луна, это момент, когда энергетика становится наиболее мощной, но в то же время этот день не подходит для больших изменений, узнайте лунный календарь неделю с 24 февраля по 2 марта, передает Politeka.net.

По данным НАСА, полное лунное затмение , во время которого Луна приобретет оранжевый или красноватый цвет после погружения во внутреннюю часть тени Земли произойдет в пятницу, 14 марта 2025 года.

Как передает Политека, полная Червячная Луна появится в пятницу, 14 марта 2025 года . Лунный календарь на неделю с 24 февраля по 2 марта:

Первая четверть : 6 марта

Полнолуние : 14 марта

Последняя четверть : 22 марта

Новолуние : 29 марта

Почему ее называют Червеобразной Луной: Когда-то считалось, что название Червеобразная Луна произошло от дождевых червей, которые извивались в прогревающейся в марте почве.

Это возвещало о первых признаках весны, когда птицы возвращались, чтобы полакомиться ими.

Лунный календарь на неделю с 24 февраля по 2 марта:

28 февраля - новая Луна.

Солнечных и лунных затмений не будет.

не очень благоприятные даты: 25, 26, 27, 28;

Лунный календарь на неделю с 24 февраля по 2 марта:

1−13 марта — Растущая Луна - это благоприятный период для новых начинаний.

14 марта — Полнолуние - пик энергии, эмоциональное напряжение.

15−28 марта — убывающая Луна - время для завершения дел.

29 марта — Новолуние - начало нового цикла.

30−31 марта — Растущая Луна - период активного развития.

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