В конце месяца наступит новая Луна, это момент, когда энергетика становится наиболее мощной, но в то же время этот день не подходит для больших изменений, узнайте лунный календарь неделю с 24 февраля по 2 марта, передает Politeka.net.
По данным НАСА, полное лунное затмение , во время которого Луна приобретет оранжевый или красноватый цвет после погружения во внутреннюю часть тени Земли произойдет в пятницу, 14 марта 2025 года.
Как передает Политека, полная Червячная Луна появится в пятницу, 14 марта 2025 года . Лунный календарь на неделю с 24 февраля по 2 марта:
Первая четверть : 6 марта
Полнолуние : 14 марта
Последняя четверть : 22 марта
Новолуние : 29 марта
Почему ее называют Червеобразной Луной: Когда-то считалось, что название Червеобразная Луна произошло от дождевых червей, которые извивались в прогревающейся в марте почве.
Это возвещало о первых признаках весны, когда птицы возвращались, чтобы полакомиться ими.
Лунный календарь на неделю с 24 февраля по 2 марта:
28 февраля - новая Луна.
Солнечных и лунных затмений не будет.
не очень благоприятные даты: 25, 26, 27, 28;
Лунный календарь на неделю с 24 февраля по 2 марта:
1−13 марта — Растущая Луна - это благоприятный период для новых начинаний.
14 марта — Полнолуние - пик энергии, эмоциональное напряжение.
15−28 марта — убывающая Луна - время для завершения дел.
29 марта — Новолуние - начало нового цикла.
30−31 марта — Растущая Луна - период активного развития.
Последние новости Украины:
Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.
Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.
Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.