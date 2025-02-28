ifecell представив технології VoWiFi та VoLTE, що дозволяють здійснювати дзвінки через інтернет навіть за відсутності стабільного сигналу мобільної мережі.

Мобільний оператор lifecell запустив дві нові технології – VoWiFi та VoLTE, що дозволяють абонентам здійснювати дзвінки через інтернет-з'єднання навіть у місцях із нестабільним мобільним покриттям.

VoLTE (Voice over LTE) працює через мережу 4G/LTE, забезпечуючи більш швидке з'єднання, високу якість звуку та можливість одночасно користуватися мобільним інтернетом під час дзвінка, пише Politeka.net.

Завдяки цьому абоненти можуть спілкуватися без затримок та продовжувати використовувати онлайн-сервіси без обмежень.

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) дозволяє дзвонити через Wi-Fi у місцях, де сигнал мобільної мережі слабкий або відсутній. Це особливо корисно у підвалах, офісних центрах, віддалених районах або під час поїздок за кордон, де можна використовувати локальну Wi-Fi без потреби шукати мобільне покриття, ділиться Politeka.net.

Підключення обох технологій не потребує додаткової плати – вони працюють у рамках чинного тарифного плану. Активувавши VoLTE або VoWiFi, абоненти отримують низку переваг:

- швидке з'єднання без тривалого очікування гудків;

- Стабільна якість звуку без переривань;

– можливість одночасно користуватись мобільним інтернетом під час розмови;

– безперервність дзвінка під час перемикання між мережами Wi-Fi та LTE.

Для використання технологій необхідно мати смартфон з підтримкою 4G/LTE та VoLTE, а також увімкнути відповідні налаштування у телефоні.

Абоненти lifecell можуть безкоштовно активувати VoWiFi та VoLTE та користуватися якісним зв'язком навіть у місцях зі слабким покриттям мобільної мережі.

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