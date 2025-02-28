ifecell представил технологии VoWiFi и VoLTE, позволяющие совершать звонки через интернет даже при отсутствии стабильного сигнала мобильной сети.

Мобильный оператор lifecell запустил две новые технологии – VoWiFi и VoLTE, позволяющие абонентам совершать звонки через интернет-соединение даже в местах с нестабильным мобильным покрытием.

VoLTE (Voice over LTE) работает через сеть 4G/LTE, обеспечивая более быстрое соединение, высокое качество звука и возможность одновременно пользоваться мобильным интернетом во время звонка, пишет Politeka.net.

Благодаря этому абоненты могут общаться без задержек и продолжать использовать онлайн-сервисы без ограничений.

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) позволяет звонить через Wi-Fi в местах, где сигнал мобильной сети слабый или отсутствует. Это особенно полезно в подвалах, офисных центрах, удаленных районах или во время поездок за границу, где можно использовать локальную Wi-Fi-сеть без необходимости искать мобильное покрытие, делится Politeka.net.

Подключение обеих технологий не требует дополнительной платы – они работают в рамках действующего тарифного плана. Активировав VoLTE или VoWiFi, абоненты получают ряд преимуществ:

– быстрое соединение без долгого ожидания гудков;

– стабильное качество звука без прерываний;

– возможность одновременно пользоваться мобильным интернетом во время разговора;

– непрерывность звонка при переключении между сетями Wi-Fi и LTE.

Для использования технологий необходимо иметь смартфон с поддержкой 4G/LTE и VoLTE, а также включить соответствующие настройки в телефоне.

Абоненты lifecell могут бесплатно активировать VoWiFi и VoLTE и пользоваться качественной связью даже в местах со слабым покрытием мобильной сети.

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