Мобильный оператор lifecell запустил две новые технологии – VoWiFi и VoLTE, позволяющие абонентам совершать звонки через интернет-соединение даже в местах с нестабильным мобильным покрытием.
VoLTE (Voice over LTE) работает через сеть 4G/LTE, обеспечивая более быстрое соединение, высокое качество звука и возможность одновременно пользоваться мобильным интернетом во время звонка, пишет Politeka.net.
Благодаря этому абоненты могут общаться без задержек и продолжать использовать онлайн-сервисы без ограничений.
VoWiFi (Voice over Wi-Fi) позволяет звонить через Wi-Fi в местах, где сигнал мобильной сети слабый или отсутствует. Это особенно полезно в подвалах, офисных центрах, удаленных районах или во время поездок за границу, где можно использовать локальную Wi-Fi-сеть без необходимости искать мобильное покрытие, делится Politeka.net.
Подключение обеих технологий не требует дополнительной платы – они работают в рамках действующего тарифного плана. Активировав VoLTE или VoWiFi, абоненты получают ряд преимуществ:
– быстрое соединение без долгого ожидания гудков;
– стабильное качество звука без прерываний;
– возможность одновременно пользоваться мобильным интернетом во время разговора;
– непрерывность звонка при переключении между сетями Wi-Fi и LTE.
Для использования технологий необходимо иметь смартфон с поддержкой 4G/LTE и VoLTE, а также включить соответствующие настройки в телефоне.
Абоненты lifecell могут бесплатно активировать VoWiFi и VoLTE и пользоваться качественной связью даже в местах со слабым покрытием мобильной сети.
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