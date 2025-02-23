На тижні з 24 лютого по 2 березня 2025 року життя п'яти знаків зодіаку нарешті почнуть покращуватися завдяки внутрішній роботі та любові до себе.

Гороскоп на тиждень склали астрологи, повідомляється, що п'ять знаків Зодіаку чекає на успіх з 24 лютого по 2 березня, передає Politeka.net.

У вівторок, 25 лютого, ми можемо почуватися обмеженими у цьому енергетичному потоці.

Меркурій і Сатурн об'єднаються в Рибах, приносячи жорсткість і потребу бути точним чи логічним у вашому розумовому процесі. Хоча ця дихотомія між Меркурієм і Сатурном забирає деякі вроджені якості риб, ви можете використовувати її у своїх інтересах.

Як передає Політека, життя нарешті почне покращуватися у п'яти знаків зодіаку з 24 лютого по 2 березня 2025 року.

Гороскоп на тиждень, п'ять знаків Зодіаку чекає на успіх з 24 лютого по 2 березня:

Діва

Ваші стосунки покращаться, коли ви відкриєте своє серце новому початку. Молодий місяць у Рибах у четвер, 27 лютого, сходить у вашому будинку стосунків, даючи вам бажання працювати над спілкуванням, близькістю та підтримкою.

Ця ясність допоможе вам здобути нове кохання, якщо ви самотні, або шанс почати все заново у вже існуючих відносинах. З Північним вузлом у Рибах ця енергія відчуватиметься особливо гостро, оскільки вас спрямовують до вашої романтичної долі.

На вас чекають зміни, але всесвіт задумує наблизити вас до того, чого ви завжди хотіли. Важливо довіряти тому, куди вас направляють, і не чіплятися за якусь картину того, яким ви собі уявляли життя. Найкращий спосіб рухатися вперед - прийняти невідомість і продовжувати віддавати пріоритет любові, яку ви відчуваєте до свого партнера.

Не бійтеся змін настільки, щоб упустити той самий процес, який допоможе вам досягти своєї долі. Будьте уважні до будь-яких контролюючих або заснованих на страху рішень, оскільки для вас приготовлено так багато любові, але ви повинні впустити її.

Гороскоп на тиждень, п'ять знаків Зодіаку чекає на успіх з 24 лютого по 2 березня - Терези.

Нормально змінювати свою думку, прекрасні Терези, і, можливо, це покращить ваші відносини на цьому тижні. За останній рік вас уже спрямовували на те, щоб ви зробили велику роботу над собою та своїми стосунками — але це не означає, що ви вже закінчили.

Все, через що ви пройшли, підготувало вас до цього моменту, оскільки Венера увійде до ретроградного руху в Овні у суботу, 1 березня. Хоча ви, як відомо, один із найбільш фліртуючих представників зодіаку, ви також схильні до неймовірної відданості.

Це чудова риса; однак вона також може утримувати вас у відносинах довгий час після того, як ви їх переросли. Ви готові побачити правду про свої стосунки та зробити вибір на користь зростання за межі того, що ви колись думали, що хочете.

Вам не потрібно передбачати, до чого приведе цей процес, просто дозвольте собі вітати кожен момент, знаючи, що ви більше ніколи не пожертвуєте собою чи своїми мріями.

Гороскоп на тиждень, п'ять знаків Зодіаку чекає на успіх з 24 лютого по 2 березня, серед них - Стрілець.

Дозволяючи собі рости, ви стаєте кращими, а також це допомагає покращити ваші відносини. Не дивно, що ви один із найсоромніших щодо зобов'язань знаків у всьому зодіаку. Це не тому, що ви не прагнете довгострокових відносин, а тому, що вам потрібно дізнатися, що означає бути по-справжньому вільним.

Часто здається, що зобов'язання означають втрату свободи, хоча насправді якщо вони пов'язані з правильною людиною, вони можуть дати вам можливість жити життям своєї мрії.

Скорпіон

Зосередьтеся на тому, що знаходиться під вашим контролем, Скорпіон. У вас так багато мрій про те, яким ви хочете бачити своє романтичне життя. У минулому ви боялися невизначеності у відносинах чи того, що потрібно змінити, щоб вони стали реальністю.

Тепер усе по-іншому. Ви починаєте розуміти, що більше не можете ігнорувати голос свого внутрішнього "я". Ви можете створити у своєму житті все, що захочете, але ви також повинні бути готові докласти зусиль, щоб це сталося.

Дайте собі час відпочити і подбайте про своє емоційне тіло, але знайте, що ви робите це з певною метою. У вас є все, що потрібно, щоб змінити своє життя, покращити існуючі чи майбутні стосунки.

Рак

Рак, ви повинні дозволити кохання прийти легко, і як тільки ви це зробите, стосунки стануть на свої місця. Ви пройшли через стільки у своєму житті, що часто застрягаєте у думці, що кохання завжди має працювати.

Це негаразд. Замість того, щоб продовжувати боротися з труднощами у відносинах та в житті, яке ви намагаєтеся створити, вам потрібно відпустити та здатися. Нормально боятися, що аспекти цього нового розділу можуть виявитися такими самими, як і раніше, проте вони не обов'язково обґрунтовані.

Ви досить виросли, щоб довіряти своїй здатності залучати здорове, непохитне кохання — таке, яке не схоже ні на що з того, що ви відчували раніше. Однак у цьому процесі вам доведеться розширити своє мислення, щоб мати можливість залишати місце для тих, хто, можливо, раніше не був вашим типом.

Незалежно від того, чи пов'язані ці зміни з подорожами, новими враженнями чи бажанням сказати «так» побаченню, дозвольте собі дослідити те, що знаходить відгук, замість того, щоб відмовлятися від усього, говорячи тверде «ні».

Читайте також:

Раніше Politeka назвала знаки Зодіаку із сильною інтуїцією: хто добре розуміє людей згідно з астрологією

Крім того, Politeka повідомляла про найсильніші знаки Зодіаку на думку астрологів: хто в рейтингу

Також Politeka назвала знак Зодіаку, який найкраще одягається: астрологи склали рейтинг "найстильніших".