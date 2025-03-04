Мобільні номери Lifecell можуть бути заблоковані через різні причини, включаючи тривале невикористання або проблеми з безпекою.

Мобільні номери Lifecell можуть бути заблоковані з різних причин: тривала відсутність поповнення рахунку, багаторазове неправильне введення PIN-коду або скарги на шахрайські дії.

Якщо абонент не користувався номером надто довго, оператор міг його перевипустити, і відновити номер стане неможливо, пише Politeka.net.

Для відновлення номера Lifecell абоненту необхідно звернутися до контактного центру або до найближчого фірмового магазину оператора. При собі важливо мати паспорт та документи від SIM-картки, зокрема PUK-код, який можна знайти в особистому кабінеті на сайті Lifecell за наявності реєстрації.

Додатково оператор надає послугу повторного використання неактивної SIM-картки Lifecell. Щоб скористатися нею, потрібно зателефонувати до контактного центру за номером 5433 з мобільного або 0800 20 5433 з міського телефону. Також можна звернутися до найближчого магазину Lifecell, ділиться Politeka.net.

Вартість відновлення залежить від категорії номеру. Однак у ряді випадків відновлення неможливо: якщо номер вже використовується іншим абонентом, доступний за послугою «Вибір номера», використовується самим оператором або був перенесений від іншого оператора. Також відмова у відновленні можлива за відсутності вихідної SIM-картки або з технічних причин.

Анотація: Оператори мобільного зв'язку в Україні можуть блокувати номери за тривалого невикористання, неправильного введення PIN-коду або підозри в шахрайстві.

Відновити номер Lifecell можна в контактному центрі або фірмовому магазині, пред'явивши паспорт та PUK-код. Однак, якщо номер вже перевипущено або використовується іншим абонентом, відновлення буде неможливо.

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