У разі втрати або крадіжки телефону абоненту lifecell слід виконати кілька простих пунктів, які допоможуть відновити його картку.

Якщо SIM-картка була втрачена або телефон вкрадений, можна відновити номер доступними способами без особливих труднощів.

Для цього необхідно пред'явити документ, що засвідчує особу власника номера, наприклад паспорт, посвідчення водія, військовий квиток або пенсійне посвідчення, пише Politeka.net.

Для підтвердження володіння номером потрібно надати секретне слово, якщо його було встановлено заздалегідь.

Якщо його немає, оператор може запитати інформацію про два номери, на які найчастіше здійснювалися дзвінки, а також поточний баланс рахунку. За потреби можуть бути поставлені додаткові питання для ідентифікації, розповідає Politeka.net.

Після успішного підтвердження особи абонент отримає нову SIM-карту з колишнім номером. При цьому зберігаються тарифний план, баланс на момент відновлення та всі раніше підключені послуги. Вартість заміни SIM-картки складає 75 грн, оплата провадиться в магазині lifecell.

Якщо номер використовувався без офіційного договору або ідентифікації власника, оператор має право деактивувати замінену SIM-картку у разі, якщо інша сторона надасть переконливі докази володіння цим номером, такі як стара SIM-картка, холдер, розрахункові документи, чеки чи квитанції.

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