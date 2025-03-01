В случае потери или кражи телефона абоненту lifecell следует выполнить несколько простых пунктов, что помогут восстановить его карту.

Если SIM-карта была утеряна или телефон украден, восстановить номер можно доступными способами без особых сложностей.

Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность владельца номера, например паспорт, водительское удостоверение, военный билет или пенсионное удостоверение, пишет Politeka.net.

Для подтверждения владения номером потребуется предоставить секретное слово, если оно было установлено заранее.

Если его нет, оператор может запросить информацию о двух номерах, на которые чаще всего совершались звонки, а также текущий баланс счета. При необходимости могут быть заданы дополнительные вопросы для идентификации, рассказывает Politeka.net.

После успешного подтверждения личности абонент получит новую SIM-карту с прежним номером. При этом сохраняются тарифный план, баланс на момент восстановления и все ранее подключенные услуги. Стоимость замены SIM-карты составляет 75 грн, оплата производится в магазине lifecell.

Если номер использовался без официального договора или идентификации владельца, оператор вправе деактивировать замененную SIM-карту в случае, если другая сторона предоставит убедительные доказательства владения этим номером, такие как старая SIM-карта, холдер, расчетные документы, чеки или квитанции.

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