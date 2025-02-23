Дружини військовослужбовців мають 75% знижку на оплату житла та комунальних послуг та багато інших привілеїв.

Дружини військовослужбовців в Україні мають право на пільги, що забезпечують фінансову підтримку, доступ до медичних послуг, житлові пільги та освітні можливості для дітей, повідомляє Politeka.net.

Детальніше про пільги розповіли у ВРУ.

Житлові пільги для дружини військовослужбовця

Дружини військовослужбовців можуть отримати знижки на житлово-комунальні послуги, залежно від статусу (УБД). Для сімей з УБД передбачено:

Знижка 75% на оплату житла, газу, електроенергії та інших комунальних послуг.

100% знижка для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Знижка 75% на вартість палива для будинків без центрального опалення.

Ці знижки застосовуються до опалювальної площі 21 кв.м на особу та 10,5 кв.м на кожного члена родини.

Медичні пільги для дружини військовослужбовця

Дружини учасників бойових дій мають право на безкоштовне медичне обслуговування у військово-медичних закладах, що включає амбулаторне та стаціонарне лікування. При потребі можливе направлення на лікування за кордон.

Пільги на житло та інші соціальні виплати

Службове житло на час служби чоловіка.

Після 20 років вислуги військовослужбовці мають право на постійне житло або грошову компенсацію.

У разі загибелі військовослужбовця його дружина може отримати грошові виплати.

Пільги на комунальні послуги

Дружини військовослужбовців мають 75% знижку на оплату житла та комунальних послуг, а для осіб з інвалідністю знижка становить 100%, повідомляє Політека.

Переважне право на роботу

Дружини військовослужбовців мають переважне право на працевлаштування, а також першочергово мають можливість пройти професійну підготовку або перепідготовку з виплатою середньої заробітної плати.

Як оформити пільги для дружини військовослужбовця?

Оформлення пільги вимагає подачі документів:

Заява про внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги.

Паспорт, документ, що підтверджує право на пільгу, та ідентифікаційний код.

Також можна подати заявку онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України, авторизувавшись через кваліфікований електронний підпис (КЕП).

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