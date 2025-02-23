У жены военнослужащих 75% скидка на оплату жилья и коммунальных услуг и многие другие привилегии.

Жены военнослужащих в Украине имеют право на льготы , обеспечивающие финансовую поддержку, доступ к медицинским услугам, жилищные льготы и образовательные возможности для детей, сообщает Politeka.net .

Подробнее о льготах рассказали в ВРУ .

Жилищные льготы для жены военнослужащего

Жены военнослужащих могут получить скидки на жилищно-коммунальные услуги в зависимости от статуса (УБД). Для семей с УБД предусмотрено:

Скидка 75% на оплату жилья, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг.

100% скидка для лиц с инвалидностью в результате войны.

Скидка 75% на стоимость топлива без центрального отопления.

Эти скидки применяются к отапливаемой площади 21 кв.м на человека и 10,5 кв.м на каждого члена семьи.

Медицинские льготы для жены военнослужащего

Жены участников боевых действий имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в военно-медицинских учреждениях, которое включает в себя амбулаторное и стационарное лечение. При необходимости возможно направление на лечение за границу.

Льготы на жилье и другие социальные выплаты

Служебное жилье на время службы мужчины.

После 20 лет выслуги военнослужащие имеют право на постоянное жилье или денежную компенсацию .

В случае гибели военнослужащего его жена может получить денежные выплаты .

Льготы на коммунальные услуги

У жены военнослужащих 75% скидка на оплату жилья и коммунальных услуг, а для лиц с инвалидностью скидка составляет 100%, сообщает Политика.

Преимущественное право на работу

Жены военнослужащих имеют преимущественное право на трудоустройство , а также имеют возможность пройти профессиональную подготовку или переподготовку с выплатой средней заработной платы.

Как оформить льготы для супруги военнослужащего?

Оформление льготы требует подачи документов:

Заявление о внесении в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Паспорт, документ, подтверждающий право на льготу и идентификационный код.

Также можно подать заявку онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись через квалифицированную электронную подпись (КЭП).

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