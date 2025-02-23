Жены военнослужащих в Украине имеют право на льготы , обеспечивающие финансовую поддержку, доступ к медицинским услугам, жилищные льготы и образовательные возможности для детей, сообщает Politeka.net .
Подробнее о льготах рассказали в ВРУ .
Жилищные льготы для жены военнослужащего
Жены военнослужащих могут получить скидки на жилищно-коммунальные услуги в зависимости от статуса (УБД). Для семей с УБД предусмотрено:
Скидка 75% на оплату жилья, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг.
100% скидка для лиц с инвалидностью в результате войны.
Скидка 75% на стоимость топлива без центрального отопления.
Эти скидки применяются к отапливаемой площади 21 кв.м на человека и 10,5 кв.м на каждого члена семьи.
Медицинские льготы для жены военнослужащего
Жены участников боевых действий имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в военно-медицинских учреждениях, которое включает в себя амбулаторное и стационарное лечение. При необходимости возможно направление на лечение за границу.
Льготы на жилье и другие социальные выплаты
Служебное жилье на время службы мужчины.
После 20 лет выслуги военнослужащие имеют право на постоянное жилье или денежную компенсацию .
В случае гибели военнослужащего его жена может получить денежные выплаты .
Льготы на коммунальные услуги
У жены военнослужащих 75% скидка на оплату жилья и коммунальных услуг, а для лиц с инвалидностью скидка составляет 100%, сообщает Политика.
Преимущественное право на работу
Жены военнослужащих имеют преимущественное право на трудоустройство , а также имеют возможность пройти профессиональную подготовку или переподготовку с выплатой средней заработной платы.
Как оформить льготы для супруги военнослужащего?
Оформление льготы требует подачи документов:
Заявление о внесении в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы.
Паспорт, документ, подтверждающий право на льготу и идентификационный код.
Также можно подать заявку онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись через квалифицированную электронную подпись (КЭП).
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