Несплата аліментів після трьох років може сягати штрафу у розмірі 50% від суми.

Несплата аліментів може призвести до серйозних правових наслідків для боржника, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує адвокат Галина Ніколаєва.

Якщо борг з несплати аліментів перевищив три місяці, виконавець має право стягнути суму не тільки з доходів, а й з майна боржника. У разі накопичення боргу понад чотири місяці боржнику можуть бути накладені обмеження: заборона на виїзд за кордон, тимчасова відмова у праві керувати автомобілем, користуватися зброєю або займатися полюванням. Важливо відзначити, що під час дії воєнного стану частина цих прав вже обмежена.

Що стосується штрафів, то несплата аліментів може обернутися додатковими фінансовими санкціями. Якщо борг з несплати аліментів накопичується за рік, боржнику нараховується штраф у розмірі 20% від суми боргу. За два роки несплати штраф збільшується до 30%, а після трьох років несплати — до 50%.

Ці штрафи не направляються до державного бюджету, а перераховуються на допомогу того з батьків, з яким проживає дитина, повідомляє Політека.

«При розрахунку заборгованості враховується індексація аліментів. Це означає, що реальна сума боргу може бути суттєво більшою за просту суму несплачених платежів», — зазначає адвокат Галина Ніколаєва.

Крім того, боржник може зіткнутися з адміністративним покаранням. У випадку, якщо ухилення від сплати аліментів набуде ознаки кримінального правопорушення, правоохоронці можуть почати розслідування.

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