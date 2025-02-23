Неуплата алиментов после трех лет может достигать штрафа в размере 50% от суммы.

Неуплата алиментов может привести к серьезным правовым последствиям для должника, сообщает Politeka.net .

Об этом сообщает адвокат Галина Николаева.

Если долг по неуплате алиментов превысил три месяца, исполнитель имеет право взыскать сумму не только с доходов, но и имущества должника. В случае накопления долга свыше четырех месяцев должнику могут быть наложены ограничения: запрет на выезд за границу, временный отказ в праве управлять автомобилем, пользоваться оружием или заниматься охотой. Важно отметить, что во время действия военного положения часть этих прав уже ограничена.

Что касается штрафов, то неуплата алиментов может обернуться дополнительными финансовыми санкциями. Если долг по неуплате алиментов накапливается за год, должнику начисляется штраф в размере 20% суммы долга. За два года неуплаты штраф увеличивается до 30%, а после трех лет неуплаты – до 50%.

Эти штрафы не направляются в государственный бюджет, а перечисляются в помощь родителям, с которым проживает ребенок, сообщает Политека.

«При расчете задолженности учитывается индексация алиментов. Это означает, что реальная сумма долга может быть существенно больше простой суммы неуплаченных платежей» , — отмечает адвокат Галина Николаева.

Кроме того, должник может столкнуться с административным наказанием. В случае, если уклонение от уплаты алиментов приобретет признаки уголовного преступления, правоохранители могут начать расследование.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Часть штрафов выросла: украинцам придется платить больше, названы нарушения.

Также Politeka писала, Через несколько дней в Украине вступят в силу новые ограничения на переводы: что нужно знать каждому.

Как сообщала Politeka, Полиция предупредила украинцев: за невнимательность на дорогах могут быть наказаны серьезным штрафом.