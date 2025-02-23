Справа вирішується через суд, якщо співвласники не можуть поділити нерухомість.

Поділити нерухомість може знадобитися у випадку спадкування, розлучення, продажу частки або інших юридичних обставин, повідомляє Politeka.net.

Це можливо за згодою співвласників або через суд, пише Новини.LIVE.

Однак у деяких випадках поділити нерухомість неможливо, що змушує власників шукати альтернативні рішення.

Які об'єкти можна поділити

Поділу підлягають:

житлові та садові будинки, що відповідають нормам;

нежитлові приміщення;

комерційні будівлі (офіси, магазини, склади);

цільні майнові комплекси.

Якщо об'єкт не відповідає нормам або технічно неподільний, розподіл неможливий.

Основні етапи поділу

Щоб поділити нерухомість, необхідно:

Отримати експертний висновок.

Оформити нотаріальну угоду.

Підготувати технічну документацію.

Отримати окремі кадастрові номери та поштові адреси.

Зареєструвати право власності.

Невідповідність документів чи нормам може ускладнити процес, повідомляє Політека.

Необхідні документи

Для поділу нерухомості знадобляться:

документи про право власності;

технічний паспорт об'єкта;

паспорт та ІПН власників;

кадастрові документи (якщо є земельна ділянка).

Що робити, якщо поділити нерухомість неможливо

Якщо поділити нерухомість фізично неможливо, можна:

продати іншому співвласнику;

отримати компенсацію;

подати позов до суду.

Судовий порядок поділу

Якщо співвласники не можуть поділити нерухомість, справа вирішується через суд. Позов подається за місцем знаходження нерухомості, а суд може зобов'язати виплатити компенсацію. Судовий збір становить 1% від ціни позову (але не менше 0,4 і не більше 5 прожиткових мінімумів).

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