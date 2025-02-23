Разделить недвижимость может понадобиться в случае наследования, развода, продажи доли или других юридических обстоятельств, сообщает Politeka.net .
Это возможно с согласия совладельцев или через суд, пишет Новости.LIVE .
Однако в некоторых случаях поделить недвижимость невозможно, что заставляет владельцев искать альтернативные решения.
Какие объекты можно разделить
Деления подлежат:
жилые и садовые дома, отвечающие нормам;
нежилые помещения;
коммерческие здания (офисы, магазины, склады);
цельные имущественные комплексы.
Если объект не соответствует нормам или технически неделим, распределение невозможно.
Основные этапы разделения
Чтобы поделить недвижимость необходимо:
Получить экспертное заключение.
Оформить нотариальное соглашение.
Подготовить техническую документацию.
Получить кадастровые номера и почтовые адреса.
Зарегистрировать право собственности.
Несоответствие документов или норм может усложнить процесс, сообщает Политика.
Необходимые документы
Для раздела недвижимости понадобятся:
документы о праве собственности;
технический паспорт объекта;
паспорт и ИНН владельцев;
кадастровые документы (если есть земельный участок).
Что делать, если поделить недвижимость невозможно
Если поделить недвижимость физически невозможно, можно:
продать другому совладельцу;
получить компенсацию;
подать иск в суд.
Судебный порядок разделения
Если совладельцы не могут поделить недвижимость, дело разрешается через суд. Иск подается по месту нахождения недвижимости, а суд может обязать выплатить компенсацию. Судебный сбор составляет 1% от цены иска (но не менее 0,4 и не больше 5 прожиточных минимумов).
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