Дело разрешается через суд, если совладельцы не могут поделить недвижимость.

Разделить недвижимость может понадобиться в случае наследования, развода, продажи доли или других юридических обстоятельств, сообщает Politeka.net .

Это возможно с согласия совладельцев или через суд, пишет Новости.LIVE .

Однако в некоторых случаях поделить недвижимость невозможно, что заставляет владельцев искать альтернативные решения.

Какие объекты можно разделить

Деления подлежат:

жилые и садовые дома, отвечающие нормам;

нежилые помещения;

коммерческие здания (офисы, магазины, склады);

цельные имущественные комплексы.

Если объект не соответствует нормам или технически неделим, распределение невозможно.

Основные этапы разделения

Чтобы поделить недвижимость необходимо:

Получить экспертное заключение.

Оформить нотариальное соглашение.

Подготовить техническую документацию.

Получить кадастровые номера и почтовые адреса.

Зарегистрировать право собственности.

Несоответствие документов или норм может усложнить процесс, сообщает Политика.

Необходимые документы

Для раздела недвижимости понадобятся:

документы о праве собственности;

технический паспорт объекта;

паспорт и ИНН владельцев;

кадастровые документы (если есть земельный участок).

Что делать, если поделить недвижимость невозможно

Если поделить недвижимость физически невозможно, можно:

продать другому совладельцу;

получить компенсацию;

подать иск в суд.

Судебный порядок разделения

Если совладельцы не могут поделить недвижимость, дело разрешается через суд. Иск подается по месту нахождения недвижимости, а суд может обязать выплатить компенсацию. Судебный сбор составляет 1% от цены иска (но не менее 0,4 и не больше 5 прожиточных минимумов).

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