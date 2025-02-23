У Киселівській громаді Чернігівської області розгорівся конфлікт через намір місцевої влади суттєво підвищити тариф на водопостачання, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує Телеграф.

Якщо зараз жителі сплачують 26 гривень за кубометр, то вже незабаром ця сума може зрости до 69 гривень. Водовідведення в громаді відсутнє, що ще більше ускладнює ситуацію.

Причини різкого підвищення

За словами місцевого жителя Сергія Даниленка, після створення у 2024 році комунального підприємства «Благоустрій» тариф на водопостачання став головною темою для обговорення. Нове КП замінило приватного постачальника та ініціювало зміну тарифної політики. Минулого року підприємство пропонувало підвищення до 47–49 гривень за кубометр, але через відсутність належного обґрунтування громада відмовилася прийняти нову ціну. Тепер обговорюється ще більш суттєве зростання – до 69 гривень, повідомляє Політека.

Реакція громади

Киселівська громада, що об’єднує 15 населених пунктів, стурбована таким рішенням. Хоча в пояснювальних документах зазначено, що тариф на водопостачання формується з урахуванням різних критеріїв, жителі вимагають прозорості в розрахунках. Вони наголошують, що діяльність КП «Благоустрій» не повинна обмежуватися лише переглядом тарифів, а має охоплювати й інші важливі питання життєзабезпечення громади.

Чи зміниться тариф на водопостачання?

Під тиском місцевих мешканців виконком тимчасово залишив тариф на водопостачання на рівні 26 гривень за кубометр, продовживши його дію до кінця лютого. Водночас громада не збирається зупинятися й наполягає на детальному обґрунтуванні нових розрахунків. Жителі вимагають діалогу з владою та справедливого підходу до визначення вартості водопостачання.

Чи вдасться місцевій владі досягти компромісу із громадою, стане зрозуміло вже найближчим часом.

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