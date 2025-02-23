В Киселевской общине Черниговской области разгорелся конфликт из-за намерения местных властей существенно повысить тариф на водоснабжение, сообщает Politeka.net .

Об этом информирует Телеграф .

Если сейчас жители платят 26 гривен за кубометр, то в скором времени эта сумма может вырасти до 69 гривен. Водоотвод в общине отсутствует, что еще больше усугубляет ситуацию.

Причины резкого повышения

По словам местного жителя Сергея Даниленко, после создания в 2024 году коммунального предприятия "Благоустройство" тариф на водоснабжение стал главной темой для обсуждения. Новое КП заменило частного поставщика и инициировало изменение тарифной политики. В прошлом году предприятие предлагало повышение до 47–49 гривен за кубометр, но из-за отсутствия должного обоснования община отказалась принять новую цену. Теперь обсуждается еще более существенный рост – до 69 гривен, сообщает Политека.

Реакция общества

Киселевская община, объединяющая 15 населенных пунктов, обеспокоена таким решением. Хотя в пояснительных документах отмечено, что тариф на водоснабжение формируется с учетом разных критериев, жители требуют прозрачности в расчетах. Они отмечают, что деятельность КП «Благоустройство» не должна ограничиваться только пересмотром тарифов, а должна включать и другие важные вопросы жизнеобеспечения общины.

Изменится ли тариф на водоснабжение?

Под давлением местных жителей исполком временно оставил тариф на водоснабжение на уровне 26 гривен за кубометр, продлив его действие до конца февраля. В то же время община не собирается останавливаться и настаивает на детальном обосновании новых расчетов. Жители требуют диалога с властями и справедливого подхода к определению стоимости водоснабжения.

Удастся ли местным властям достичь компромисса с общиной, станет ясно уже в ближайшее время.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, В одном из украинских городов планируется ограничение теплоснабжения: известно, кому следует быть готовыми.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.