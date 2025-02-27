Українцям розповіли про тарифи Київстар, стало відомо, який самий доступний та дешевий.

Київстар пропонує соціально-орієнтований тариф, що враховує потреби пенсіонерів і людей з інвалідністю, який самий доступний та дешевий тариф, повідомляє Politeka.net.

На початок 2025-го року найдешевший тариф від Київстар - LOVE UA Комфорт, який коштує 140 гривень.

Як передає Політека, варто зазначити, що доступний та дешевий тариф Київстар можуть підключити тільки пенсіонери та люди з інвалідністю.

Підключення тарифу від Київстар можливе лише у магазинах за наявності документів та посвідчення людей з інвалідністю.

У доступний тариф від Київстар входять послуги, як безлімітні дзвінки в мережі Київстар, 60 хвилин на дзвінки іншим операторам та міським номерам, 6 ГБ мобільного інтернету та 60 SMS по Україні.

Вартість тарифів мобільного оператора Київстар змінились за останні півроку, відомо, що в червні минулого року вартість такого пакету починалась від 175 гривень - тариф "LOVE UA на максимум", зараз за аналогічний тариф Київстар LOVE UA Світло Контакт доведеться заплатити 250 грн.

Найдорожчий тариф Київстар Успіх Контракт коштує 600 гривень на місяць.

Найдорожчий тариф від Київстар дає користувачам безлімітний мобільний інтернет та 1000 хвилин дзвінків на інші номери.

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