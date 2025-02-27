Украинцам рассказали о тарифах Киевстар, стало известно, какой самый доступный и дешевый.

Киевстар предлагает социально-ориентированный тариф, учитывающий потребности пенсионеров и людей с инвалидностью, самый доступный и дешевый тариф, сообщает Politeka.net.

К началу 2025-го года амый дешевый тариф от Киевстар – LOVE UA Комфорт, который стоит 140 гривен.

Как передает Политека, нужно отметить, что доступный и дешевый тариф Киевстар могут подключить только пенсионеры и люди с инвалидностью.

Подключение тарифа от Киевстара возможно только в магазинах при наличии документов и удостоверения людей с инвалидностью.

В доступный тариф от Киевстар входят услуги как безлимитные звонки в сети Киевстар, 60 минут на звонки другим операторам и на городские номера, 6 ГБ мобильного интернета и 60 SMS по Украине.

Стоимость тарифов мобильного оператора Киевстар изменилась за последние полгода, известно, что в июне прошлого года стоимость такого пакета начиналась от 175 гривен - тариф "LOVE UA на максимум", сейчас за аналогичный тариф Киевстар LOVE UA Свет Контакт придется заплатить 250 грн.

Дорогой тариф Киевстар Успех Контракт стоит 600 гривен в месяц.

Самый дорогой тариф от Киевстар дает пользователям безлимитный мобильный интернет и 1000 минут звонков на другие номера.

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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, что Киевстар приостановил работу важных услуг: нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.