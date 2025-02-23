Витрати на ці перевірки тепер лежать на плечах споживачів, і саме через це в платіжках за газ можуть з'явитися нові суми.

У лютому 2025 року багато українців можуть помітити, що їхні платіжки за газ стали вищими, і все через введення додаткових платежів, повідомляє Politeka.net.

Чому надходить "третя платіжка" пояснили в "Нафтогаз".

Кому прийде "третя платіжка" за газ?

Платіжки за газ, які включають додаткові витрати мережі на технічне обслуговування, надсилаються раз на кілька років згідно з наказом Міністерства енергетики України №292 від 29 вересня 2023 року. Наказ вимагає, щоб комунальні служби регулярно перевіряли ці газові мережі на герметичність і щільність, щоб запобігти витокам газу. Витрати на ці перевірки тепер лежать на плечах споживачів, і саме через це в платіжках за газ можуть з'явитися нові суми, повідомляє Політека.

Як часто нараховуються додаткові платіжки за газ?

Згідно з новими правилами, платіжки за технічне обслуговування будинкових газових мереж надсилають:

раз на три роки для будинків старше 25 років;

раз на п'ять років для нових будинків.

Розмір таких платежів може змінюватися в залежності від кількох факторів, таких як довжина газових мереж у будинку, кількість муфтових з'єднань і кранів. Тому суми в платіжках за газ можуть варіюватися.

Скільки коштує газ у лютому 2025 року?

Щодо вартості газу, то в лютому 2025 році ціна для споживачів "Нафтогазу" становить 7,96 гривні за кубічний метр. Для інших постачальників ціна може варіюватися від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр. Водночасні тарифи на опалення залишаються незмінними до квітня 2025 року.

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