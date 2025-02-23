Расходы на эти проверки теперь лежат на плечах потребителей, и именно поэтому в платежках за газ могут появиться новые суммы.

В феврале 2025 года многие украинцы могут заметить, что их платежи за газ стали выше, и все из-за введения дополнительных платежей, сообщает Politeka.net .

Почему поступает "третья платежка" объяснили в "Нафтогазе" .

Кому придет "третья платежка" за газ?

Платежки за газ, включающие дополнительные расходы сети на техническое обслуживание, посылаются раз в несколько лет согласно приказу Министерства энергетики Украины №292 от 29 сентября 2023 года. Приказ требует, чтобы коммунальные службы регулярно проверяли эти газовые сети на герметичность и плотность, чтобы предотвратить утечки газа. Расходы на эти проверки теперь лежат на плечах потребителей, и именно поэтому в платежках за газ могут появиться новые суммы, сообщает Политека.

Как часто начисляются дополнительные платежи за газ?

Согласно новым правилам платежи за техническое обслуживание домовых газовых сетей присылают:

раз в три года для домов старше 25 лет;

раз в пять лет для новых домов.

Размер таких платежей может изменяться в зависимости от нескольких факторов, таких как длина газовых сетей дома, количество муфтовых соединений и кранов. Потому суммы в платежках за газ могут варьироваться.

Сколько стоит газ в феврале 2025?

Что касается стоимости газа, то в феврале 2025 года цена для потребителей "Нефтегаза" составляет 7,96 гривны за кубический метр. Для других поставщиков цена может варьироваться от 7,79 до 9,99 рублей за кубометр. Одновременные тарифы на отопление остаются неизменными до апреля 2025 года.

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