Клієнти Ощадбанку, які використовують Android, отримали нові функції в мобільному додатку «Мобільний Ощад», повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

За його словами, нова функція доступна для всіх користувачів мобільного застосунку Ощадбанку на платформі Android. Тепер клієнти Ощадбанку можуть легко додавати свої картки до Google Wallet разом із додатком.

До цього моменту така можливість була доступна лише користувачам Apple Wallet, що робить нововведення ще більш значущим для клієнтів Ощадбанку, які використовують Android-пристрої, повідомляє Політека.

Як додати картку та здійснювати платежі через телефон

Для того, щоб клієнти Ощадбанку могли додати картку до Google Wallet, їм потрібно виконати кілька простих кроків:

Зайти в мобільний додаток «Мобільний Ощад».

Обрати допомогу та перейти в налаштування.

Знайти розділ «Додати в Google Pay» і підтвердити дію.

Для необхідності увімкнути NFC.

Отримати повідомлення про успішну операцію.

Після того, як картка буде додана до Google Wallet, клієнти Ощадбанку зможуть виконати платежі за допомогою смартфона. Для цього потрібно лише розблокувати телефон, піднести його до терміналу та підтвердити оплату. Якщо операція пройде успішно, на екрані з'явиться синя галочка.

Регулярне оновлення для зручності клієнтів Ощадбанку

«Ми постійно оновлюємо мобільний додаток і додаємо нові опції для покращення сервісу. Рекомендуємо клієнтам Ощадбанку регулярно оновлювати застосунок та стежити за змінами», — повідомляє Сергій Наумов.

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