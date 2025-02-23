Клиенты Ощадбанка , использующие Android, получили новые функции в мобильном приложении «Мобильный Сбер», сообщает Politeka.net .

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

По его словам, новая функция доступна всем пользователям мобильного приложения Ощадбанка на платформе Android. Теперь клиенты Ощадбанка могут легко добавлять свои карты в Google Wallet вместе с приложением.

К этому моменту такая возможность была доступна только пользователям Apple Wallet, что делает нововведения еще более значимыми для клиентов Ощадбанка, использующих Android-устройства, сообщает Политека.

Как добавить карту и осуществлять платежи по телефону

Для того чтобы клиенты Ощадбанка могли добавить карту в Google Wallet, им нужно выполнить несколько простых шагов:

Зайти в мобильное приложение «Мобильный Ощад».

Выбрать помощь и перейти в настройки.

Найдите раздел «Добавить в Google Pay» и подтвердить действие.

Для включения NFC.

Получить уведомление об успешной операции.

После того, как карта будет добавлена ​​в Google Wallet, клиенты Ощадбанка смогут выполнить платежи с помощью смартфона. Для этого нужно разблокировать телефон, поднести его к терминалу и подтвердить оплату. Если операция пройдет успешно, на экране появится синяя галочка.

Регулярное обновление для удобства клиентов Ощадбанка

Мы постоянно обновляем мобильное приложение и добавляем новые опции для улучшения сервиса. Рекомендуем клиентам Ощадбанка регулярно обновлять приложение и следить за изменениями» , — сообщает Сергей Наумов.

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