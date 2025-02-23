Відпустка це важлива частина трудового життя, яка дозволяє працівникам відновлювати сили.

В Україні кожен працівник має право на щорічну оплачувану відпустку, а також є категорії осіб, яким надається додатковий відпочинок, повідомляє Politeka.net.

Розглянемо, скільки днів відпустки належить українцям у 2025 році.

Максимальні дні відпустки в Україні у 2025 році

Відповідно до законодавства України максимальна тривалість щорічної оплачуваної відпустки становить 24 календарних дні. Це стандартна норма для кожного працівника. Проте роботодавець може відмовитися від наданні відпустки, якщо співробітники працюють на об'єктах критичної інфраструктури або у важливих державних установах, повідомляє Політека.

Додаткові дні відпустки для окремих категорій працівників

Для певних категорій громадян підвищені норми відпустки:

Вчителі, фахівці дошкільної освіти, науковці — 56 днів.

Працівникам з інвалідністю 1 та 2 групи — 30 днів.

Особи з інвалідністю 3 групи — 26 днів.

Неповнолітні працівники — 31 день.

Державні служби і військові — 30 днів.

Також можлива додаткова відпустка в разі шкідливих або важких умов праці — до 35 днів, а для ненормованої роботи додається ще 7 днів.

Інші види відпусток

Працівники також можуть отримати відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами, доглядом за дитиною до 3 років чи усиновленням. Ці відпустки можуть бути без збереження заробітної плати. Наприклад, працівники, які повернулися після служби в армії, можуть отримати до 60 днів відпустки.

Джерело: Новини.LIVE

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