Отпуск – это важная часть трудовой жизни, которая позволяет работникам восстанавливать силы.

В Украине каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск , а также есть категории лиц, которым предоставляется дополнительный отдых, сообщает Politeka.net .

Рассмотрим, сколько дней отпуска принадлежит украинцам в 2025 году.

Максимальные дни отпуска в Украине в 2025 году

Согласно законодательству Украины максимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 24 календарных дня. Это стандартная норма для каждого работника. Однако работодатель может отказаться от предоставления отпуска, если сотрудники работают на объектах критической инфраструктуры или в важных государственных учреждениях, сообщает Политека.

Дополнительные дни отпуска для отдельных категорий работников

Для определенных категорий граждан повышены нормы отпуска:

Учителя, специалисты дошкольного образования, ученые – 56 дней.

Работникам с инвалидностью 1 и 2 группы - 30 дней.

Лица с инвалидностью 3 группы - 26 дней.

Несовершеннолетние работники – 31 день.

Государственные службы и военные – 30 дней.

Также возможен дополнительный отпуск при вредных или тяжелых условиях труда — до 35 дней, а для ненормированной работы прибавляется еще 7 дней.

Другие виды отпусков

Работники также могут получить отпуска по беременности, родам, уходу за ребенком до 3 лет или усыновлением. Эти отпуска могут быть без сохранения заработной платы. Например, вернувшиеся после службы в армии работники могут получить до 60 дней отпуска.

Источник: Новости.LIVE

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