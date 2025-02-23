Підроблені гроші не обмежуються лише гривнею, адже іноземні валюти також потрапляють у руки шахраїв.

У 2024 році в Україні знову зросла кількість підроблених грошей, повідомляє Politeka.net.

Порівняно з попередніми двома роками, рівень підробок гривні дещо збільшився, але все залишається в межах контрольованих показників, інформує Національний банк України (НБУ).

Минулого року на кожний мільйон справжніх банкнот припало 5,1 підроблених грошей. Це менше, ніж у 2021 році, коли цей показник становив 7,1 підробки на мільйон.

Найбільшкʼе шахраї виробляють підроблені гроші номіналом 500 та 200 гривень, що робить їх найбільш поширеними серед фальшивих банкнот. Банкноти нового зразка становлять лише 5,5% від усіх вилучених підробок, що пояснюється їх удосконаленим дизайном і наявністю посиленої системи захисту. Одночасно, національні банкноти номіналами 100, 200, 500 та 1 000 гривень, введені в обіг в 2015–2020 роках, мають покращений захист, що ускладнює їх підробку, повідомляє Політека.

Проте, підроблені гроші не обмежуються лише гривнею. Іноземні валюти також потрапляють у руки шахраїв, хоча їх кількість залишається низькою. Найбільше підробляють долари США — 93%, а також євро — 7%. Щоб уникнути отримання підроблених грошей до рук, НБУ рекомендує використовувати валютно-обмінні операції лише через ліцензовані пункти обміну, де є всі заходи безпеки.

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