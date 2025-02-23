Поддельные деньги не ограничиваются только гривной, ведь иностранные валюты тоже попадают в руки мошенников.

В 2024 году в Украине снова возросло количество поддельных денег , сообщает Politeka.net .

По сравнению с предыдущими двумя годами уровень подделок гривни несколько увеличился, но все остается в пределах контролируемых показателей, сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

В прошлом году на каждый миллион настоящих банкнот пришлось 5,1 поддельных денег. Это меньше, чем в 2021 году, когда этот показатель составил 7,1 подлога на миллион.

Больше мошенники производят поддельные деньги номиналом 500 и 200 гривен, что делает их наиболее распространенными среди фальшивых банкнот. Банкноты нового образца составляют всего 5,5% всех изъятых подделок, что объясняется их усовершенствованным дизайном и наличием усиленной системы защиты. Одновременно национальные банкноты номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, введенные в обращение в 2015–2020 годах, имеют улучшенную защиту, что усложняет их подделку, сообщает Политека.

Однако поддельные деньги не ограничиваются только гривной. Иностранные валюты также попадают в руки мошенников, хотя их количество остается низким. Больше всего подрабатывают доллары США – 93%, а также евро – 7%. Чтобы избежать получения поддельных денег в руки, НБУ рекомендует использовать валютно-обменные операции только через лицензированные пункты обмена, где есть все меры безопасности.

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