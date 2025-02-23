Заощадити на покупці коропа вдасться саме в магазинах «Сільпо», «Novus» або «Varus».

У пошуках вигідної покупки на ринку риби важливо знати, де найкраще купити кілограм коропа, це допоможе уникнукти витрат та забезпечити себе якісним продуктом, повідомляє Politeka.net.

У різних українських супермаркетах ціни на цей товар суттєво варіюються, тому варто звертати увагу на пропозиції кожного з них.

Якщо ви хочете купити кілограм за найнижчою ціною, зверніть увагу на три магазини — «Сільпо», «Novus» і «Varus». У цих супермаркетах ціна за 1 кілограм коштує лише 149 гривень. Відзначимо, що в «Novus» на момент перевірки коропа ще не було в наявності, але в «Сільпо» та «Varus» ви знайдете цей продукт за дуже привабливою ціною.

Не менш цікаву пропозицію можна знайти в «Мегамаркеті», де ціна на кілограми становить 152 гривні. Тож, хоча цей магазин трохи дорожчий за попередні, він також є одним із варіантів для покупки риби, повідомляє Політека.

Для тих, хто шукає більш доступну ціну коропа, але готові витрати трохи більше, можна звернути увагу на «Ашан». Тут кілько коропа обійдеться в 169 гривень, що на 17 гривень дорожче за найнижчу пропозицію.

Загалом, середня ціна на кіло коропа по Україні становить 153,6 гривні. Тому, якщо ви хочете заощадити, найвигідніше буде купити коропа саме в магазинах «Сільпо», «Novus» або «Varus», де ціна становитиме 149 гривень.

Джерело: "Телеграф"

Останні новини України:

Вартість важливих продуктів перерахують: названо товари, ціна яких зміниться.

Крім того, Politeka інформувала, що ціни на продукти в Україні у 2025 році однозначно зміняться: названо продукти, які найбільше подорожчають.

Також Politeka писала, що ціни зростатимуть й у 2025 році: в НБУ попередили, скільки триватиме удар по гаманцях українців.