Сэкономить на покупке карпа удастся именно в магазинах Сильпо, Novus или Varus.

В поисках выгодной покупки на рынке рыбы важно знать, где лучше купить килограмм карпа, это поможет избежать расходов и обеспечить себя качественным продуктом, сообщает Politeka.net .

В разных украинских супермаркетах цены на этот товар существенно варьируются, поэтому следует обращать внимание на предложения каждого из них.

Если вы хотите купить килограмм по самой низкой цене, обратите внимание на три магазина – Сильпо, Novus и Varus. В этих супермаркетах цена за 1 килограмм стоит всего 149 гривен. Отметим, что в Novus на момент проверки карпа еще не было в наличии, но в Сильпо и Varus вы найдете этот продукт по очень привлекательной цене.

Не менее интересное предложение можно найти в Мегамаркете, где цена на килограммы составляет 152 гривны. Хотя этот магазин немного дороже предыдущих, он также является одним из вариантов для покупки рыбы, сообщает Политека.

Для тех, кто ищет более доступную цену карпа, но готовы расходы побольше, можно обратить внимание на «Ашан». Здесь несколько карпов обойдется в 169 гривен, что на 17 гривен дороже самого низкого предложения.

В целом средняя цена на кило карпа по Украине составляет 153,6 гривны. Поэтому, если вы хотите сэкономить, выгоднее всего будет купить карпа именно в магазинах «Сильпо», «Novus» или «Varus», где цена составит 149 гривен.

Источник: " Телеграф "

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