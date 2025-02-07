На Буковині під час проходження військово-лікарської комісії помер чоловік.

Інцидент стався в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Чернівецької області, повідомили в поліції.

Поліція Чернівецької області розпочала перевірку обставин смерті.

За повідомленням правоохоронців, 7 лютого 32-річного чернівчанина, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, привезли до місцевого ТЦК для перевірки даних. Під час медичного огляду у людини різко погіршилося самопочуття та він знепритомнів. Йому на місці почали надавати першу медичну допомогу, а також викликали швидку. Однак врятувати його не вийшло.

Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Поліція відкрила досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України, вказавши на природну причину смерті.

Також Politeka писала про те, що у Харкові суд розглядав справу військовозобов'язаного, який ухилився від мобілізації, пояснюючи своє рішення релігійними переконаннями. Він не хотів служити на посаді кухаря, поясниюючи це тим, що там теж воюють.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання упродовж трьох років позбавлення волі.

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